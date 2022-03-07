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روسيا تعلن قائمة "الدول غير الصديقة"

02:47 م الإثنين 07 مارس 2022
روسيا تعلن قائمة "الدول غير الصديقة"

روسيا

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موسكو - (د ب أ):

أقرت الحكومة الروسية قائمة تضم دولا ومناطق اتخذت إجراءات غير ودية ضد روسيا وشركاتها ومواطنيها خلال الفترة الماضية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الخدمة الصحفية الحكومية أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع أمرا بهذا الشأن.

وتضم القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وألبانيا وأندورا والمملكة المتحدة وأيسلندا وكندا وليختنشتاين وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسان مارينو ومقدونيا الشمالية وسنغافورة والولايات المتحدة وتايوان وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدول والمناطق فرضت أو انضمت إلى العقوبات التي تم فرضها على روسيا بعد إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الحكومة القول إن الدولة الروسية نفسها ومناطقها والمواطنين والشركات التي لديها التزامات بالعملة الأجنبية تجاه دائنين من قائمة الدول غير الصديقة، سيكونون قادرين على الدفع لهم بالروبل. وينطبق الإجراء المؤقت الجديد على المدفوعات التي تتجاوز 10 مليون روبل في الشهر (أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية).

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