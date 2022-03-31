دبي تختتم معرض إكسبو في حفل مبهر وتسلم الراية الى أوساكا اليابانية

دبي - (د ب أ):

انتهت مساء اليوم الخميس في إمارة دبي فعاليات معرض (إكسبو دبي) التي بدأت قبل ستة أشهر .

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "خلال رحلة إكسبو 2020 أظهرت الإمارات للعالم صورة مختلفة للإبداع لامست عقول وقلوب جميع فئات المجتمع وأثبت أبناء الامارات قدرتهم على مواجهة الصعاب والتحديات".

وأضاف خلال كلمة مُسجّلة وجهّها إلى الحفل الختامي: دولة الإمارات ستبقى دائماً مركزاً لتواصل العقول وصُنع المستقبل بحكومة استثنائية.

وتابع: "في كل لحظة من لحظات هذه الرحلة عكسنا قِيَم أهل الإمارات من محبة وضيافة... اليوم ليس نهاية إكسبو 2020 وإنما بداية جديدة.. ستبقى الامارات ودبي إن شاء الله في تألقها وقوتها وفي قدرتها على تواصل العقول.. وصُنع المستقبل".

وقال جاي شول شوي، رئيس الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض إن نجاح (إكسبو 2020 دبي) هو نتاج الرؤية التي تقف وراء تنظيمه الناجح، مع أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وكذلك هي المرة الأولى التي يشهد فيها الحدث العالمي إقامة أجنحة مستقلة لأكثر من 190 دولة.

وجرى خلال حفل الختام تسليم راية إكسبو الى مدينة أوساكا اليابانية، التي تستضيف الحدث في العام 2025.

وتابع الحضور حفلاً موسيقياً شارك في إحيائه النجمة العالمية كريستينا أجيليرا، والفنان العالمي يويو ما، إضافة إلى المغنية وكاتبة الأغاني وعازفة البيانو الشهيرة نورا جونز، كما تضمن الحفل لوحات فنية مستوحاة من تراث الإمارات الشعبي وثقافتها الأصيلة، إضافة إلى عرض إبداعي شارك فيه نحو 440 عارض من 56 دولة.

وشارك في "إكسبو 2020 دبي" الذي انطلقت أعماله في الأول من أكتوبر الماضي، أكثر من 190 دولة فضلاً عن مشاركة المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، والشركات المحلية والعالمية.