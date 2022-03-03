بلينكن: غزو روسيا لأوكرانيا كان مدبرا وسبقته حملة تضليل
واشنطن - (د ب أ):
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ليل الأربعاء/الخميس، إن غزو روسيا لأوكرانيا كان مدبرا وسبقته حملة تضليل تواصل أكاذيبها بهدف خلق البلبلة والانقسام.
وأضاف بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء الأربعاء: "لكن العالم متحد مع أوكرانيا"، لافتا إلى إدانة الولايات المتحدة لـ"التضليل" وتشجيعها على الديمقراطية.
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