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بلينكن: غزو روسيا لأوكرانيا كان مدبرا وسبقته حملة تضليل

01:36 ص الخميس 03 مارس 2022
بلينكن: غزو روسيا لأوكرانيا كان مدبرا وسبقته حملة تضليل

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ليل الأربعاء/الخميس، إن غزو روسيا لأوكرانيا كان مدبرا وسبقته حملة تضليل تواصل أكاذيبها بهدف خلق البلبلة والانقسام.

وأضاف بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء الأربعاء: "لكن العالم متحد مع أوكرانيا"، لافتا إلى إدانة الولايات المتحدة لـ"التضليل" وتشجيعها على الديمقراطية.

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