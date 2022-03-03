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حقوقيون: روسيا تعتقل 724 شخصا في احتجاجات مناهضة للحرب في أوكرانيا

08:36 ص الخميس 03 مارس 2022
حقوقيون: روسيا تعتقل 724 شخصا في احتجاجات مناهضة للحرب في أوكرانيا

متظاهرين

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موسكو - (د ب أ):

اعتقلت السلطات الروسية نحو 724 شخصا في أكثر من 25 مدينة روسية خلال احتجاجات مناهضة للحرب في أوكرانيا، حسبما ذكر موقع الحقوق المدنية "أو في دي إنفو".

ووفقا لقائمة نشرها الموقع، تم احتجاز 7586 شخصا منذ بدء المظاهرات المناهضة للحرب في أعقاب الحرب الروسية ضد البلد المجاور.

وتحث السلطات الروسية الشعب على عدم المشاركة في المسيرات غير المصرح بها، بعد حظر مثل هذه التجمعات مرارا بدعوى جائحة كورونا من بين الأسباب.

روسيا اعتقال متظاهرين أوكرانيا

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