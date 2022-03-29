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الجيش الأوكراني يزعم طرد القوات الروسية من مواقعها قرب مدينة "كريفي ريه"

04:40 م الثلاثاء 29 مارس 2022
الجيش الأوكراني يزعم طرد القوات الروسية من مواقعها قرب مدينة "كريفي ريه"

الجيش الأوكراني

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برلين- (د ب أ):

ذكر الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية أُجبرت على التراجع من مواقعها بالقرب من مدينة "كريفي ريه" الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وقال أولكسندر فيلكول، رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، في مقطع فيديو تم نشره على موقع فيسبوك، إن "المحتلين يبعدون الآن عن المدينة بحوالي 40 كيلومترا".

وبحسب بيانه الذي لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل، فقد تراجعت بعض القوات الروسية إلى مقاطعة خيرسون المجاورة.

يشار إلى أن "كريفي ريه" هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكانت القوات الروسية في بعض الأحيان تبعد 10 كيلومترات عن المدينة، بحسب السلطات الأوكرانية.

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