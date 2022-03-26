غزو روسيا لأوكرانيا.. بايدن يصف بوتين بأنه "جزار"

بي بي سي

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار" خلال لقاء مع اللاجئين الأوكرانيين في بولندا.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات بينما كان في الملعب الوطني في وارسو، ضمن زيارة لإظهار الدعم لبولندا وجارتها أوكرانيا، التي تتعرض لغزو روسي.

وقال متحدث باسم الكرملين إن تصريحات بايدن تقلل من فرص إصلاح العلاقات بين موسكو وواشنطن.

كما أجرى الرئيس الأمريكي محادثات مع نظيره البولندي، أندريه دودا، الذي قال إنه سأل عن إمكانية تسريع تسليم الطائرات والدبابات وأنظمة الصواريخ الأمريكية إلى بولندا، للمساعدة في تعزيز دفاع البلاد.

وكان بايدن قد عقد قبل ساعات أول اجتماع مباشر له مع وزراء في الحكومة الأوكرانية منذ الغزو الروسي، وذلك في العاصمة البولندية وارسو.

وأجرى بايدن محادثات مع وزيري الدفاع والخارجية الأوكرانيين بحضور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض.

ويقود الرئيس الأمريكي الجهود بين الحلفاء الغربيين للضغط على نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء غزوه لأوكرانيا، واصفا إياه مجددا بأنه "مجرم حرب" بسبب الهجمات على المدنيين.

وينهي الرئيس الأمريكي الزيارة بخطاب مهم في وقت لاحق من اليوم السبت.