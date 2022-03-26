السفير التركي يؤكّد مواصلة بلاده تقديم المساعدات إلى لبنان

بيروت - (د ب أ):

أعلن السفير التركي في بيروت علي باريش أولوسوي،اليوم السبت، أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات إلى لبنان، وذلك خلال حضوره تسليم الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة من تركيا إلى وزارة الداخلية اللبنانية.

ووصلت الدفعة الثانية من المساعدات التي قدمتها تركيا، اليوم السبت، إلى حوض مرفأ طرابلس (شمال لبنان) محملة بـ 266 طنا من المواد الغذائية المختلفة، من أصل 524 طناً، وهي عبارة عن هبة مقدمة من الدولة التركية إلى وزارة الداخلية.

وأكد السفير التركي في كلمة له أن "تركيا ستواصل مساعدة لبنان الصديق والشقيق مع التجهيز حاليا لأنشطة إضافية في الأيام المقبلة".

وقال السفير التركي "لقد تم إرسال هذه المساعدات، التي تشمل حليب الأطفال والمواد الغذائية، لتلبية الاحتياجات الأساسية العاجلة لأفراد الأجهزة الأمنية اللبنانية".

ولفت أولوسوي إلى أن بلاده "عازمة على مواصلة تقديم المساعدة الى أفراد المؤسسات الأمنية اللبنانية بشحنات جديدة خلال الفترة المقبلة".

وأعلن السفير التركي أن " تقديم هذه المساعدات والمساهمة في دعم مؤسسات الأجهزة الأمنية اللبنانية خلال الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان هو مؤشر ملموس جديد على الأهمية التي توليها تركيا لأمن لبنان واستقراره".

وأضاف أولوسوي: "سوف نقدم 1000 طن من المساعدات الغذائية وخاصة مادة الطحين، المرسلة من قبل المنظمات التركية غير الحكومية بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا على متن "سفينة الخير" التي ستصل من مرسين إلى طرابلس. بفضل هذا النشاط الإغاثي، الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك".

واستطرد السفير التركي قائلا: "نهدف إلى الوصول إلى عشرات الآلاف من المحتاجين في جميع أنحاء لبنان. بالإضافة إلى هذه المساعدات سنواصل أنشطة المساعدات لأفراد الجيش اللبناني".

وأوضح أولوسوي أن "هذه المساعدات هي دليل على أن تركيا صديقة حقيقية في وقت الضيق وأنها لن تترك إخوانها اللبنانيين في هذه الأيام الصعبة، بدون أي تفرقة وبدون توقع أي مقابل".

وكانت السفينة (دادا ستار) وصلت إلى حوض مرفأ طرابلس، يوم الاثنين الماضي محملة بـ 326 طنا من المواد الغذائية المختلفة، والتي شكلت الدفعة الأولى من الهبة التركية المقدمة إلى لبنان.