الحدث: استمرار محاولات السيطرة على حريق منشأتي أرامكو بجدة (فيديو)

وكالات:

أفادت فضائية الحدث السعودية، بأن الجهود لا تزال مستمرة للسيطرة على الحريق الذي اندلع بمنشأتي أرامكو في جدة.

وقال مراسل الحدث، إن الرياح لا تساعد في عمليات إخماد الحريق الذي نشب بخزانين لمنشأة أرامكو في جدة.

مراسل "الحدث" سلطان السلمي: الرياح لا تساعد في عمليات إخماد الحريق الذي نشب بخزانين لمنشأة أرامكو في جدة#السعودية#اليمن#الحدث pic.twitter.com/xWXiGPMSbI — ا لـحـدث (@AlHadath) March 25, 2022

أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، أن ميلشيا الحوثي اليمنية، استهدف محطة توزيع بترولية في جدة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

ونشر عدد من المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع فيديو لتصاعد كثيف لأعمدة الدخان في المدينة السعودية.