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الحدث: استمرار محاولات السيطرة على حريق منشأتي أرامكو بجدة (فيديو)

11:43 م الجمعة 25 مارس 2022
الحدث: استمرار محاولات السيطرة على حريق منشأتي أرامكو بجدة (فيديو)

حريق منشأتي أرامكو بجدة

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وكالات:

أفادت فضائية الحدث السعودية، بأن الجهود لا تزال مستمرة للسيطرة على الحريق الذي اندلع بمنشأتي أرامكو في جدة.

وقال مراسل الحدث، إن الرياح لا تساعد في عمليات إخماد الحريق الذي نشب بخزانين لمنشأة أرامكو في جدة.

أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، أن ميلشيا الحوثي اليمنية، استهدف محطة توزيع بترولية في جدة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

ونشر عدد من المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع فيديو لتصاعد كثيف لأعمدة الدخان في المدينة السعودية.

حريق جدة السعودية أرامكو
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