الكرملين ينفي الشائعات بشأن صحة وزير الدفاع

موسكو- (د ب ا):

نفى الكرملين الشائعات بشأن مكان وزير الدفاع سيرجي شويجو، الذي لم يظهر علانية منذ أسابيع.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف" وزير الدفاع مشغول للغاية" مضيفا " من المفهوم بصورة كاملة" أن هذا ليس وقت الظهور الاعلامي.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أعربت عن دهشتها أن شويجو لم يظهر علنا منذ 11 مارس الجاري، في ظل تكهنات بشأن معاناته من مشاكل صحية محتملة تتعلق بالقلب.

ونفى بيسكوف هذه التقارير، وطلب من الصحفيين التحدث مع وزارة الدفاع.

ويشار إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا بدأ منذ شهر. ويقدم المتحدث باسم وزارة الدفاع تقارير يومية بشأن عمليات القوات الروسية، كما أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أدلى بعدة تصريحات عامة.

وقد حضر بوتين اليوم اجتماع مجلس الأمن القومي، ووفقا لبيسكوف، أحاط شويجو المجلس علما بشأن" تقدم العمليات الخاصة" وهو المصطلح الذي تستخدمه روسيا لوصف الحرب.