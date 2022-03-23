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تقرير: مستشار لبوتين يترك منصبه ويغادر البلاد

02:57 م الأربعاء 23 مارس 2022
تقرير: مستشار لبوتين يترك منصبه ويغادر البلاد

أناتولي تشوبايس

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لندن- (د ب أ):

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصدرين مطلعين أن المبعوث الروسي لشؤون المناخ أناتولي تشوبايس قد ترك منصبه وغادر البلاد.

وأوضح المصدران أن قراره يأتي على خلفية معارضته للحرب الروسية على أوكرانيا.

ووفقا لبلومبرج، فإن تشوبايس يصبح بذلك أعلى مسؤول يتخلى عن عمله بسبب الغزو.

وتشوبايس، 66 عاما، واحد من عدد قليل من الاقتصاديين الذين عملوا في حقبة التسعينيات وظلوا في حكومة الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، وحافظوا في الوقت نفسه على علاقات وثيقة مع المسؤولين الغربيين.

ومند اندلاع الحرب، كثفت الحكومة من ضغوطها على معارضي الغزو في الداخل. وحذر بوتين في 16 مارس من أنه سيطهّر روسيا من "الحثالة والخونة" الذين اتهمهم بالعمل سرا لصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

أناتولي تشوبايس المبعوث الروسي لشؤون المناخ بوتين الحرب الروسية أوكرانيا
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