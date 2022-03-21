اليابان تدعو الإمارات إلى زيادة إنتاج النفط

(بي بي سي):

حثت اليابان أمس الأحد الإمارات العربية المتحدة على ضخ مزيد من النفط لتهدئة أسواق الطاقة التي أحدث الغزو الروسي لأوكرانيا فيها هزَة قوية.

وجاء الطلب الياباني على لسان يوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين إماراتيين مساء أمس الأحد في أبوظبي التي يزورها أيضا وزير الاقتصاد الألماني، بعد مرور ثلاثة أسابيع من الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد توجه إلى الإمارات والسعودية في مسعى لحمل البلدين على زيادة إنتاج النفط الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير منذ بداية الغزو الروسي.

وكانت أبوظبي قد أكدت على التزامها بسياسات الإنتاج التي يحددها تحالف أوبك بلص النفطي الذي يضم روسيا أيضا.