أوكرانيا: روسيا تفقد المزيد من كبار ضباط الجيش



برلين - (د ب أ)

أفادت تقارير صادرة عن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، أن روسيا تفقد المزيد من كبار ضباط الجيش في الحرب الدائرة بالبلاد.

وقالت كييف إنه تم القضاء على قيادات فوج المظلات من مدينة كوستروما الروسية، وفوج القوزاق من مدينة سترافروبول ،في إشارة إلى أنهم قتلوا.

ووفقا للجيش الأوكراني، أصيب أيضا قائد اللواء 346 من القوات الخاصة الروسية.

ولم يتم التحقق من هذه التقارير بشكل مستقل. ولا ترد روسيا على المزاعم الأوكرانية.

وتقول تقارير إن الجيش الأوكراني قتل، في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الحرب، العشرات من كبار ضباط الجيش الروسي، بما في ذلك ستة جنرالات على الأقل من الجيش والحرس الوطني.

كان الرئيس الأوكراني أعلن عن القضاء على 14 ألف من عناصر القوات الروسية منذ غزو موسكو لبلاده في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.