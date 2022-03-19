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"تداعياته خطيرة".. مسؤول صيني: على الناتو الامتناع عن التوسع شرقًا

10:47 م السبت 19 مارس 2022
"تداعياته خطيرة".. مسؤول صيني: على الناتو الامتناع عن التوسع شرقًا

الناتو

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وكالات

قال نائب وزير الخارجية الصيني له يوي تشنغ، السبت، أن سبب الأزمة في أوكرانيا، يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة لدى الغرب، موضحًا أن توسع الناتو شرقًا أزاد من حدة تصعيد الأزمة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ورأى المسؤول الصيني أن توقف توسع الناتو شرق أوروبا كان الحل الأسهل للأزمة الحالية، محذرًا من أن "الناتو في حال توسعه أكثر، فإنه سيقترب من ضواحي موسكو حيث يمكن لصاروخ أن يضرب الكرملين في غضون سبع أو ثماني دقائق".

وأضاف أن "محاصرة دولة كبرى،لا سيما قوة نووية في زاوية، سيترتب عليه تداعيات مروعة للغاية، بحيث لا يمكن التفكير فيها".

الناتو الصين وزارة الخارجية الصينية

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