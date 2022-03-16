زيلينسكي: أسر حوالي ألف جندي روسي

كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تم أسر حوالي ألف جندي روسي منذ أن شنت موسكو هجومها على جارتها الغربية قبل 3 أسابيع .

وأعلن زيلينسكي عن هذا العدد خلال حوار عبر الانترنت مع كريم خان رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني إن أي أحد مسؤول عن فظائع الحرب يجب أن يحاسب.

وتابع زيلينسكي "الكل يعرف ماذا حدث"، مشيرا إلى أن هناك شهودا وتسجيلات فيديو على الفظائع، والتي، وفقا لأوكرانيا، تتضمن استهداف مساكن المدنيين.