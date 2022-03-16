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لافروف يرى بعض الأمل بشأن إمكانية التوصل لتسوية مع أوكرانيا

02:46 م الأربعاء 16 مارس 2022
لافروف يرى بعض الأمل بشأن إمكانية التوصل لتسوية مع أوكرانيا

سيرجي لافروف

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موسكو- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه يرى " بعض الأمل " فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف، لإنهاء الحرب.

وقال لافروف، في تصريح لصحيفة "آر بي كا"، إنه يعتقد أن هناك بالفعل أمورا "يقترب الجانبان من الاتفاق" بشأنها.

ولفت إلى أنه رغم أن المفاوضات صعبة، فإن هناك "بعض الأمل في إمكانية التوصل لتسوية".

وذكر أنه يجري حاليا "التباحث بجدية" بشأن إعلان حياد أوكرانيا السياسي والعسكري مقابل ضمانات أمنية من موسكو.

ومن المقرر أن يواصل البلدان المفاوضات عبر تقنية مؤتمر الفيديو اليوم.

سيرجي لافروف أوكرانيا موسكو وزير الخارجية الروسي

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