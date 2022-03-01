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وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يناقشون الأربعاء التداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا

08:10 م الثلاثاء 01 مارس 2022
وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يناقشون الأربعاء التداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي

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وكالات

قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن وزراء مالية التكتل المؤلف من 27 دولة سيناقشون غدا الأربعاء التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا وسيسعون إلى التنسيق لتقليص تداعيات الأزمة إلى الحد الأدنى.

وسيركز المؤتمر، الذي سيعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ومن المنتظر أن يبدأ الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، على عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا على المستوى الوطني وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل.

وسيدرس الوزراء تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي ورد روسيا عليها، بما في ذلك التأثير العام على أسعار الطاقة والتضخم. وقال مسؤول "سيناقش الوزراء كيفية التنسيق لتخفيف كل ذلك."

وقال المسؤولون إن من غير المرجح أن تكون هناك نتائج مكتوبة لأن الوزراء تناولوا المسألة في بيانات الأسبوع الماضي بعد اجتماع في باريس، رغم أن الوضع تطور منذ ذلك الحين مع فرض عقوبات إضافية تشمل البنك المركزي الروسي.

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