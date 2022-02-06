مبعوثة أممية تلتقي زعيم طالبان لبحث مصير الناشطات المفقودات

كابول - (د ب أ)

التقت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا ليونز، مع زعيم بارز لحركة طالبان اليوم الأحد لنقل القلق الدولي العميق بشأن سلامة ناشطات "اختفين".

وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في تغريدة على موقع تويتر، إن نائب رئيس وزراء طالبان عبد الكبير أكد خلال الاجتماع التزامه بالسعي للحصول على أجوبة.

وأضاف البيان: "نحن نقدر هذا وسننتظر المستجدات".

وفي الأسابيع الأخيرة، اعتقلت حركة طالبان ناشطات حقوقيات بسبب التظاهر السلمي ضد سياسة الحركة. وحاليا هناك سبع نساء على الأقل لا أحد يعرف مكانهن، وقد جذبت هذه القضية انتباها دوليا.

من جانبه، كتب المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان توماس نيكلاسون على موقع تويتر قائلا إن "الاعتقال التعسفي لمواطنين وحالات الاختفاء.. تتناقض مع التزاماتهم المعلنة بحماية حقوق الإنسان".

وفي رد على ضغوط المجتمع الدولي، أطلقت حركة طالبان سراح 14 من السجينات في الأسبوع الماضي.

وقال مولوي عبد الحق أحد زعماء طالبان، إنه تم توجيه كل سجون البلاد بمراجعة ملفات السجينات لتحديد إمكانية إطلاق سراحهن.