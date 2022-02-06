أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر يسيطر على انتخابات تجديد مجلس الأمة

10:09 م الأحد 06 فبراير 2022
أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر يسيطر على انتخابات تجديد مجلس الأمة

الجزائر

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الجزائر - (د ب أ)

فاز حزب جبهة التحرير الوطني، أقوى الأحزاب السياسية في الجزائر، بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة من دون أن يحوز على الأغلبية، في وقت يستمر فيه تراجع الإسلاميين.

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن حزب جبهة التحرير الوطني تحصل على 26 مقعدا متبوعا بالأحرار ( المستقلين) الذين حازوا على 13 مقعدا، فيما حل حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثالثا بـ 11 مقعدا.

وتقاسم عدد من الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات العدد المتبقي من المقاعد، حيث فازت حركة البناء الوطني المحسوبة على التيار الإسلامي، وجبهة المستقبل بـ5 مقاعد لكليهما. بينما كان نصيب كل من جبهة القوى الاشتراكية و صوت الشعب والفجر الجديد (مقعدان)، ثم تجمع أمل الجزائر وحركة مجتمع السلم بمقعد واحد.

وبلغت نسبة المشاركة المؤقتة في هذه الانتخابات التي جرت أمس السبت عبر 58 ولاية ( محافظة)، 33ر96 بالمئة.

وسيتم لاحقا اعتماد النتائج بصفة رسمية من قبل المحكمة الدستورية.

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