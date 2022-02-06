البرلمان العربي: تجميد قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي انتصار لفلسطين

09:51 م الأحد 06 فبراير 2022
البرلمان العربي: تجميد قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي انتصار لفلسطين

البرلمان العربي

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القاهرة - (أ ش أ):

رحب البرلمان العربي بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية المنعقدة اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا، الخاص بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي، عقب انضمامها في أغسطس ٢٠٢١ للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية.

وأكد البرلمان العربي - فى بيان صحفى اليوم الأحد - أن هذا القرار صحح الموقف السابق الفردي لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي، ويؤكد ان الدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، لن ينضب ولن تنال منه اية محاولات إسرائيل، مثمنا جهود الدبلوماسية العربية لتصحيح هذا الموقف اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة.

وشدد البرلمان العربي على ان هذا القرار هو انتصار جديد للشعب الفلسطيني ودعما لقضيته العادلة وصموده ونضاله ضد المحتل الاسرائيلي المغتصب لأرضه.

وثمن البرلمان العربي المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، وقراراته التي تؤكد دوما الدعم الثابت لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدالة وكرامة وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.

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