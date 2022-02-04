استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" في أنحاء العالم

عواصم عالمية - (أ ش أ):

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 254 حالة وفاة، و84 ألفا و53 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 157 ألفا و984 شخص، في حين بلغ إجمالي عدد من كُتب "كوفيد-19" في شهادات وفاتهم كأحد أسباب الوفاة 178 ألفا و488 شخصا، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء وحتى اليوم 17 مليونًا و689 ألفًا و885 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 433 حالة وفاة، و99 ألفا و522 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا إلى 148 ألفا و167 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 11 مليونًا و449 ألفا و601 إصابة.

وأفاد معهد الصحة العامة الفرنسي بوفاة 355 شخصا، وإصابة 241 ألفا و49 آخرين خلال آخر 24 ساعة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 132 ألفًا و207 أشخاص، وإجمالي الإصابات إلى 20 مليونًا و388 ألفًا و390 إصابة.

وأبلغ معهد الصحة الوطني الهولندي عن وفاة 5 أشخاص، وإصابة 72 ألفا و162 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في نذرلاند إلى 21 ألفا و313 حالة، والإصابات إلى 4 ملايين و757 و35 إصابة.

وسجل المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا 14 حالة وفاة، وألفين و782 إصابة جديدة. وبلغت بذلك حصيلة الوفيات 95 ألفا و766 حالة، والإصابات إلى 3 ملايين و618 ألفا و853 إصابة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 31 ألفًا و776 إصابة، ووفاة 96 شخصا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و356 ألفًا و792 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 60 ألفًا و776 حالة.

وسجلت إندونيسيا 32 ألفا و211 إصابة، ووفاة 42 شخصا بكورونا، ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 4 ملايين و446 ألفا و694 مصابا، والوفيات إلى 144 ألفا و453 حالة.

وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7050 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 683 ألفًا و476 حالة والوفيات إلى 8823 حالة.

وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية 140 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 17 ألفًا و31 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 59 حالة.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 1243 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات 615 ألفًا و902 إصابة، بينما سجلت البلاد 29 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 15 ألفًا و544 حالة وفاة.

وفي سنغافورة، سجلت البلاد 13 ألفًا و46 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 379 ألفًا و681 مصابًا، والوفيات إلى 866 حالة، عقب تسجيل 6 حالات وفاة على مدار أمس.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 14 ألفًا و519 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و745 ألفًا و5 إصابات، كما سجلت 59 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 13 ألفًا و868 حالة.

وفي بنجلاديش، سجلت البلاد 9 آلاف و52 إصابة ووفاة 30 شخصًا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و844 ألفًا و828 مصابًا والوفيات إلى 28 ألفا و524 حالة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 18 ألفًا و640 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات مليونين و20 ألفًا و846 إصابة، بينما سجلت البلاد 88 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات 23 ألفًا و927 حالة.

وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 37 ألفًا و468 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات مليونين و295 ألفًا و473 إصابة، بينما سجلت البلاد 43 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 39 ألفًا و867 حالة.