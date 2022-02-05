حول العالم في 24 ساعة: جهود إنقاذ الطفل ريان تتواصل

12:05 ص السبت 05 فبراير 2022
حول العالم في 24 ساعة: جهود إنقاذ الطفل ريان تتواصل

جهود إنقاذ الطفل ريان تتواصل

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وكالات:

شهد العالم الجمعة، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها تواصل محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر عمقه 32 مترا.

الطفل ريان أديس أبابا سامح شكري قمة الاتحاد الإفريقي تنظيم داعش فيسبوك شركة ميتا

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