حول العالم في 24 ساعة: جهود إنقاذ الطفل ريان تتواصل
وكالات:
شهد العالم الجمعة، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها تواصل محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر عمقه 32 مترا.
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