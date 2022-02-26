ألمانيا تعلن إرسال أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ إلى أوكرانيا

وكالات:

أعلنت السلطات الألمانية، أنها بصدد إرسال أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ "ستينجر"، إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وتسلمت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، خمسة آلاف خوذة كانت الحكومة الألمانية قد وعدت بتوريدها لأوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصادر في برلين قولها إنّه تم نقل الخوذات على متن شاحنتين أمس الجمعة.