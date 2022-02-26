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أمريكا تدرس فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي بسبب أوكرانيا

08:19 م السبت 26 فبراير 2022
أمريكا تدرس فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي بسبب أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو - (د ب أ)

أشارت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، في خطوة من شأنها استهداف نسبة كبيرة من الاحتياطي المقدر بـ 643 مليار دولار الذي جمعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل غزو أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن تلك المصادر التى لم تسمها القول إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس وتناقش جميع الخيارات بصورة عاجلة في محاولة لإثناء بوتين عن إحداث المزيد من الدمار في أوكرانيا. وتهدف الولايات المتحدة لاتخاذ كل خطوة بالتعاون مع الحلفاء في شتى أنحاء أوروبا لإحداث أشد تأثير.

ولم يتضح مدى سير وتقدم هذه المناقشات . وذكر مصدر مطلع أن مسألة احتمال استهداف البنك المركزي الروسي تم طرحها في حوار جرى في أواخر الشهر الماضي.

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