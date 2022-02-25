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تقدير أممي: فرار ما يقدر بـ100 ألف شخص من أوكرانيا

02:48 ص الجمعة 25 فبراير 2022
تقدير أممي: فرار ما يقدر بـ100 ألف شخص من أوكرانيا

تقدير أممي: فرار ما يقدر بـ100 ألف شخص من أوكرانيا

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