أوكرانيا تعلن إسقاط 7 طائرت روسية

وكالات:

أعلن الجيش الأوكراني، إسقاط 7 طائرات روسية أغارت على أهداف في البلاد بما فيها العاصمة كييف، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

أعلنت الداخلية الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، سقوط أول قتيل وجريح جراء القصف الروسي على محيط العاصمة كييف، حسبما نقلت سكاي نيوز عاجل.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن قواته هجومًا على شرقي أوكرانيا المجاورة، قال إنه لا يهدف إلى الاعتداء على أوكرانيا، ولكن الهدف الرئيسي من ورائه هو الدفاع عن نفسها من الاعتداءات.

ودعت السلطات الأوكرانية المواطنين إلى البقاء في منازلهم، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي فرض حالة الأحكام العرفية في عموم البلاد.