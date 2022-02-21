إعلان حرب أم خفض للتصعيد​.. ماذا يعني اعتراف بوتين باستقلال انفصاليي أوكرانيا؟

كتب - محمد عطايا:

حالة من الهلع والقلق الدولي والترقب أيضا، للحظات القادمة، التي ربما يشهد العالم خلالها بدء حرب عسكرية بين روسيا وأوكرانيا وحلفائها.

ازداد التوتر بشكل كبير في الساعات الأخيرة، مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونتيسك ولوجانسيك، وهي الجهات الانفصالية التي تقود الحرب ضد أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع قادة الانفصاليين في أوكرانيا اتفاقيات صداقة ودعم مشترك، ما يوحي بأنه ربما انخرط بشكل مباشر في الحرب.

رد أوروبي غاضب

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن فريقه الأمني سيعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي لبحث التطورات الأخيرة.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعقد اجتماعا عاجلا مع فريقه الأمني، لبحث اعتراف نظيره الروسي فلاديمير بوتين، باستقلال انفصاليي أوكرانيا.

وكان المستشار الالماني أولاف شولتس قد حذر بوتين خلال مكالمة هاتفية في وقت سابق اليوم من القيام بمثل هذه الخطوة الاستفزازية، حسبما ذكر متحدث باسم شولتس.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أن قرار روسيا "يقوض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

"إعلان حرب"

ردا على إعلان بوتين، قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إن "اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوجانسك إعلان حرب على الشعب الأوكراني".

وأضاف أن "اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوجانسك انتهاك لاتفاق مينسك".

من جهته، أكد المحلل السياسي الروسي، تيمور دويدار، أن الاعتراف هو بداية لخفض التصعيد في المنطقة، لافتًا في الوقت ذاته أنه لا يمكن الجزم بالخطوات القادمة "وربما تطلب روسيا من أوكرانيا الانسحاب من خطوط التماس في دونباس، أو البقاء عند الحدود الحالية".

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أنه "تم التوقيع على اتفاقية التعاون مع دونيتسك ولوجانسك، ما يعني أنه ربما سيتم وضع قوات حفظ سلام روسية، وإن حصل ضدها أي اعتداء من قبل الجيش الأوكراني أو الكتائب الأوكرانية الموالية، سيتم الردع، وستكون على مسؤولية الإدارة الأوكرانية الحالية في كييف".

وتابع أن "روسيا أعلنت أنه لا نية لها لغزو أوكرانيا، وأنه سيتم التعامل مع البلدين حتى في الدفاع عنها لكن حتى الآن لا يعلم أحد ما يتخذه بوتين من قرارات".

وأضاف أنه "لا يستطيع أحد الجزم ما يخطط له الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".