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BBC

ما خسائر قطاع النقل والمواصلات نتيجة الحرب في غزة؟

04:53 ص الإثنين 29 أبريل 2024

غزة

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(د ب أ)

قدر طارق زعرب وزير النقل والمواصلات الفلسطيني، خسائر قطاع النقل والمواصلات بما في ذلك البنية التحتية في قطاع غزة بأكثر من 3 مليارات دولار، بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع الساحلي.

وفي تقرير عرضة الوزير ، خلال جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله، حول خسائر قطاع النقل والمواصلات، أوضح الوزير، أن الجيش الإسرائيلي دمر حوالي 945 كيلومترا من الطرق في قطاع غزة، وهو ما يعادل 65% من شبكة الطرق بتكلفة فاقت ملياري دولار.

وتابع أن لجان الوزارة قدرت تدمير الجيش الإسرائيلي لحوالي 55 ألف مركبة في قطاع غزة، أي ما يعادل 60% من المركبات المرخصة في القطاع.

يذكر أن إسرائيل تشن منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة أدت لمقتل أكثر من 34 ألف شخص.

وألحقت إسرائيل دمارا كبيرا في المنازل والبنية التحتية بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

غزة لسطين لنقل والمواصلات لطرق سرائيل رب فلسطين
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