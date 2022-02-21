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بوتين يتهم الغرب بتجاهل ارتكاب "إبادة جماعية" في شرق أوكرانيا

11:10 م الإثنين 21 فبراير 2022
بوتين يتهم الغرب بتجاهل ارتكاب "إبادة جماعية" في شرق أوكرانيا

فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز اليوم الاثنين، إن الاثنية الروسية التي تعيش في شرق أوكرانيا تعرضت للقتل بأعداد كبيرة، وذلك دون أن يقدم أي دليل يدعم مزاعمه.

وأضاف بوتين مساء اليوم الاثنين، أن "ما يسمى بالعالم المتحضر يفضل تجاهل الإبادة الجماعية التي ارتكبتها كييف في دونباس" مضيفا أن نحو 4 ملايين شخص تأثروا بذلك.

واستخدم زعيم الكرملين للمرة الأولى كلمة "إبادة جماعية " فيما له صلة بمنطقة دونباس في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الثلاثاء الماضى .

ورغم أن شولتس لم يعلق في حينها على ملاحظات بوتين، فإنه أعلن فيما بعد رفضه لمزاعم بوتين ووصفها بأنها "خطأ".

وقالت الولايات المتحدة مؤخرا إنها تعتقد أنه من المحتمل أن تستغل روسيا الاتهام بارتكاب إبادة جماعية كذريعة لغزو أوكرانيا . وينفي الكرملين دائما وبشدة وجود أية خطط لشن هجوم .

فلاديمير بوتين إبادة جماعية أوكرانيا روسيا

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