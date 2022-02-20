الرئيس الأوكراني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار شرقي البلاد

05:37 م الأحد 20 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار شرقي البلاد

فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (بي بي سي)

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى وقف فوري لإطلاق النار شرقي البلاد، حيث اشتدت وتيرة الاشتباكات بين القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين من روسيا، قائلا إنه يؤيد إجراء محادثات سلام مع روسيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تحدث صباح اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف، في خطوة وصفها قصر الإليزيه على أنها "آخر جهد ممكن وضروري لتجنب صراع كبير في أوكرانيا".

واليوم قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات شديدة على الكرملين إذا لزم الأمر- حتى وإن أدى ذلك إلى الإضرار باقتصاده - لمواجهة العدوان العسكري الروسي.

من جهته حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستوقفان تداول الشركات الروسية بالدولار و الجنيه الاسترليني.

هذا المحتوى من

BBC
فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا روسيا

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