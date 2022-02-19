حول العالم في 24 ساعة: انفجار ضخم شرقي أوكرانيا
وكالات:
شهد العالم الجمعة، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها ما أشارت إليه وسائل إعلام روسية بوقوف انفجار ضخم شرقي أوكرانيا، في منطقة دونيستك.
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