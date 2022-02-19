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حول العالم في 24 ساعة: ‏انفجار ضخم شرقي أوكرانيا

12:05 ص السبت 19 فبراير 2022
حول العالم في 24 ساعة: ‏انفجار ضخم شرقي أوكرانيا

انفجار ارشيفية

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وكالات:

شهد العالم الجمعة، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها ما أشارت إليه وسائل إعلام روسية بوقوف انفجار ضخم شرقي أوكرانيا، في منطقة دونيستك.

انفجار اوكرانيا روسيا الولايات المتحدة قيس سعَيد بريطانيا

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