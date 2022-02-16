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ألمانيا: مسؤولية تهدئة الصراع الأوكراني لا تزال بيد روسيا

08:13 م الأربعاء 16 فبراير 2022
ألمانيا: مسؤولية تهدئة الصراع الأوكراني لا تزال بيد روسيا

انالينا بيربوك

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برلين - (د ب أ)

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن مسؤولية التهدئة المحتملة للصراع الأوكراني لا تزال بيد روسيا.

وعلى هامش محادثات أجرتها بيربوك مع نظيرها النمساوي الكسندر شالنبرج، قالت السياسية التي تنتمي لحزب الخضر في برلين اليوم الأربعاء، إن "الإعلان عن إجراء مزيد من المفاوضات وانسحاب جزئي للقوات الروسية من على الحدود الأوكرانية كانت ستصبح إشارة إيجابية لو أنها كانت حقيقية".

وأضافت:" سنراقب الآن بدقة ما إذا كانت هذه الإعلانات تلتها أفعال ملموسة، لأن الشيء الذي لا يزال أكيدا هو أن التهدئة لا تزال بيد روسيا".

ورأت بيربوك أن المخرج من "الوضع الذي لا يزال خطيرا جدا" لا يمكن أن يمر إلا من خلال الحوار وبناء الثقة مشيرة إلى أن بلادها تدرس زيادة عدد طاقمها المشارك في بعثة المراقبة في أوكرانيا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقالت بيربوك:" في هذه اللحظات الحرجة بالذات نحن بحاجة إلى بعثة من منظمة الأمن والتعاون من أجل خلق الشفافية وتجنب حالات سوء الفهم الخطيرة".

وذكرت بيربوك أن بعض الدول سحبت موظفيها لدواع أمنية، وقالت إن ألمانيا تعتزم ترك أطقم موظفيها في أوكرانيا وستحاول إرسال طاقم إضافي " حتى يمكن للبعثة أن تواصل تنفيذ تكليفها المهم للغاية في هذا الموقف الصعب".

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