فيديوهات توثق تحركات روسية قرب أوكرانيا.. هل اقترب موعد الغزو؟

تتصاعد الأزمة الأوكرانية بشكل متسارع ما ينذر بحرب في شرق أوروبا بين روسيا من جهة وأوكرانيا التي تحصل على دعم حلف الشمال الأطلسي والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اجتماع عبر الفيديو مع قادة أوروبا والناتو، 16 فبراير الجاري موعدًا لغزو روسي محتمل لكييف، ما دفع أكثر من 12 دولة بينها دول عربية إلى إطلاق تحذيرات لرعاياها لمغادرة أوكرانيا في أسرع وقت بينما يسمح الخروج منها قبل اندلاع حربًا.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة أجرى بايدن، محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، استمرت لأكثر من ساعة، حذره خلالها من عواقب وخيمة حال غزو روسيا لأوكرانيا، ونبهه إلى أن الهجوم العسكري الروسي سيتسبب في أزمة إنسانية كبرى في أوروبا.

من جانبها، ندد روسيا بـ"الهستيريا" الأمريكية، التي بلغت ذروتها، أثناء المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي اليوم، ونفى بوتين الاتهامات الأمريكية بأن روسيا على وشك غزو أوكرانيا ووصفها بأنها "تكهنات استفزازية".

فيديوهات توثق تقدم القوات الروسية

في ظل الوضع المحتدم بين روسيا والغرب، نشرت مئات الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، توثق تقدم آليات عسكرية روسية بعضها متطور قرب الحدود الأوكرانية، فيما رصدت صورًا جديدةً بالأقمار الصناعية لتحركات روسية قرب الحدود مع الجارة أوكرانيا.

ICYMI: These satellite images show Russia deployed new troops and military equipment near the Ukrainian border this week, according to @Maxar.



Russia and Belarus began their largest joint military drills in years Thursday as NATO watches https://t.co/9H5PXIAHEI pic.twitter.com/moPsxFXVQv — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 12, 2022

ونشرت وكالة بلومبرج الأمريكية، مقطع فيديو نسبته إلى شركة "مكسار" لتكنولوجيا الفضاء، يظهر نشر روسيا لقوات ومعدات عسكرية جديدة قرب الحدود الأوكرانية، تزامنًا مع بدء روسيا وبيلاروسيا مناورات عسكرية مشتركة.

وكان الجيشان الروسي والبيلاروسي، أعلنا الخميس الماضي، بدء مناورات عسكرية مشتركة تستمر لمدة 10 أيام، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها بشأن المناورات، إن "التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي، في إطار عملية دفاعية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو عديدة تظهر آليات ومعدات عسكرية روسية متطورة تقترب من الحدود الأوكرانية، حيث تظهر عربات عسكرية تمر على السكك الحديدية والطرق السريعة والطرق المحلية باتجاه مواقع قريبة من أوكرانيا.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عددًا من الفيدوهات التي توثق تلك المشاهد، التي أثارت مخاوف المحللين العسكريين الذين رأوا أن تلك المشاهد تشير إلى تعزيزات روسية بهدف الغزو المحتمل، أو أنها مشاهد لما قبل الغزو.

Donetsk eastern Ukraine, right now. Russian military on the move. pic.twitter.com/y5Nk3JIHqt — ⚫️ British Blabba (@Europa_Unitum) February 11, 2022

وفي مناطق في روسيا وبيلاروسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية، نشر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مئات مقاطع الفيديو التي تظهر أسلحة روسية متطورة ومركبات عسكرية تسير بسرعة على السكك الحديدية والطرق السريعة والطرق المحلية باتجاه مواقع بالقرب من أوكرانيا.

يظهر مقطع فيديو مركبات قتالية روسية تسير على الطريق السريع في بلدة قرب الحدود الأوكرانية، فيما يظهر فيديو أهر دبابات ومدرعات محمولة على قطار.

TENSIONS RISE: Russian military vehicles were seen along the side of a highway 75 miles from the Ukrainian border. Meanwhile, more than 30 ships from the Russian Black Sea fleet were seen conducting training exercises near the Crimea peninsula. https://t.co/aArJTzJhVO pic.twitter.com/Y2LDGyKpT3 — CBS News (@CBSNews) February 12, 2022

وعلق المحلل العسكري الروسي مايكل كوفمان، على تلك الفيديوهات قائلاً: "إنها إشارة واضحة لقرب موعد الغزو" موضحًا أنه برؤية دبابات ومركبات عسكرية تسير على الطرقات، فهذا يعني أنها ليست بعيدة عن المكان الذي تنوي أن تصبح فيه.

ويظهر مقطع فيديو أخر، تقدم وحدة القوات البرية الروسية "41st Combined Arms Army" نحو مدينة كلينتسي الروسية على بعد 100 كيلومترًا من أوكرانيا، بعدما كانت تتمركز في منطقة يلنيا الروسية على بعد 257 كيلومترًا من جارتها أوكرانيا.

ووثق مقطع فيديو، صورًا لقاذفات صواريخ روسية متتعدة من "بي إم 30 سميرتش" بالقرب من مدينة كورسك الروسية وأماكن أخرى، وطائرة مقاتلة روسية من طراز "ميج-31 كيه" تحمل ما يبدو صاروخًا باليسيتيًا من طراز "كينجال" أثناء هبوطها في القاعدة الجوية كالينينجراد تشكالوفسك.

A Russian MiG-31K carrying a Kinzhal ballistic missile was spotted landing at the Kaliningrad Chkalovsk airbase on February 7.



This a very unusual developyment. MiG-31s are not based there, furthermore this is a Kinzhal missile carrier.https://t.co/ViWYjcdkLd pic.twitter.com/xqvD5I9BJG — Status-6 (@Archer83Able) February 7, 2022

هذا ووثقت مقاطع فيديو أخرى في الأسبوع الأول من فبراير الجاري، صورًا لتحركات عسكرية روسية قرب الحدود الأوكرانية، ونقل معدات وآليات متطورة إلى مناطق قرب الحدود لم تكن فيها تلك الوحدات قبل أيام قليلة.

كما وثقت مقاطع الفيديو انتشار مكثف للحرس الوطني الروسي، قرب أوكرانيا، وهي قوات مهمتها حراسة الأراضي التي استولت عليها قوات متخصصة وتأمين خطوط الاتصالات الأرضية مع المقر العسكري.