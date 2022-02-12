الإمارات تدعو مواطنيها إلى تأجيل السفر لأوكرانيا

03:56 م السبت 12 فبراير 2022
الإمارات تدعو مواطنيها إلى تأجيل السفر لأوكرانيا

الإمارات

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دبي - (د ب أ):

دعت الإمارات مواطنيها، اليوم السبت، إلى تأجيل السفر الى أوكرانيا، كما دعت رعاياها في أوكرانيا إلى التواصل مع السفارة الإماراتية في كييف.

وقالت سفارة الإمارات في كييف: "تهيب سفارة الدولة في كييف بمواطني الدولة تأجيل السفر حالياً إلى أوكرانيا".

وأضافت السفارة، في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "ندعو جميع مواطني الدولة المتواجدين في أوكرانيا إلى التواصل معنا عبر خط الطوارئ".

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