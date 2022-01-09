نقل رئيس البرلمان العراقي المؤقت إلى المستشفى (فيديو)

بغداد - (د ب أ)

أفادت مصادر برلمانية الأحد، أن رئيس البرلمان العراقي المؤقت النائب محمود المشهداني تعرض اليوم الأحد لوعكة صحية وتم على إثرها نقله إلى بسيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات خارج مبنى البرلمان.

وبحسب المصادر فإن المشهداني البالغ من العمر 71 عامًا، تعرض لوعكة صحية بعد حصول مشادات كلامية بشأن فتح باب الترشيح لانتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان العراقي.