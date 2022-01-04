السعودية: 10 أيام الفترة المسموحة لتكرار العمرة بسبب إجراءات كورونا

05:46 م الثلاثاء 04 يناير 2022
السعودية: 10 أيام الفترة المسموحة لتكرار العمرة بسبب إجراءات كورونا

السعودية

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها ألغت تكرار العمرة وإمكانية حجز تصريح جديد فور الانتهاء من التصريح السابق، وقالت إن المدة المسموحة لتكرار العمرة هي 10 أيام.

وعزت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، "هذا التعديل في تحديد المدة المسموحة لتكرار العمرة إلى الإجراءات الاحترازية التي تمت إعادة تطبيقها في الحرمين الشريفين".

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت أنها طبقت إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، وأعادت ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين، حيث شمل الإجراء صحن المطاف والمصليات داخل الحرم المكي وساحاته، حفاظاً على سلامة المعتمرين والمصلين والوقاية من جائحة كورونا.

السعودية وزارة الحج والعمرة المسجد الحرام المسجد النبوي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
723

إصابات اليوم

20

وفيات اليوم

612

متعافون اليوم

387882

إجمالي الإصابات

21817

إجمالي الوفيات

322180

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. متى تنتهي الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا