السعودية: 10 أيام الفترة المسموحة لتكرار العمرة بسبب إجراءات كورونا

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها ألغت تكرار العمرة وإمكانية حجز تصريح جديد فور الانتهاء من التصريح السابق، وقالت إن المدة المسموحة لتكرار العمرة هي 10 أيام.

وعزت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، "هذا التعديل في تحديد المدة المسموحة لتكرار العمرة إلى الإجراءات الاحترازية التي تمت إعادة تطبيقها في الحرمين الشريفين".

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت أنها طبقت إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، وأعادت ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين، حيث شمل الإجراء صحن المطاف والمصليات داخل الحرم المكي وساحاته، حفاظاً على سلامة المعتمرين والمصلين والوقاية من جائحة كورونا.