بريطانيا تدرس مضاعفة قواتها المنتشرة لتعزيز الحدود الأوروبية

لندن - (د ب أ):

يبحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية مضاعفة عدد القوات المنتشرة لتعزيز الحدود الأوروبية، في الوقت الذي حذر من أن أي توغل للقوات الروسية في أوكرانيا سوف يكون بمثابة "مأساة".

ونقلت وكالة بي إيه ميديا البريطانية عن جونسون قوله إن العرض الجديد إلى حلف شمال الاطلسي (ناتو) قيد الدراسة وسوف " يرسل رسالة واضحة إلى الكرملين " بأننا لن نتسامح مع أنشطتهم المزعزعة للاستقرار".

وبالإضافة إلى تعزيز أعداد القوات، قالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمكن أن يتضمن إرسال أسلحة دفاعية إلى إستونيا.

ويمكن أيضا إرسال طائرات حربية، وسفن حربية ومتخصصين عسكريين لحماية حلفاء الناتو.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في داونينج ستريت إن إرسال القوات المحتمل يمكن أن "يعزز دفاعات الناتو ويعزز دعم المملكة المتحدة للشركاء من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي من المتوقع أن يتحدث فيه رئيس الوزراء البريطاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويقوم بزيارة إلى المنطقة المضطربة في بداية الأسبوع الجاري.

كما كلف جونسون وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ووزير الدفاع بن والاس بالاستعداد للتوجه إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظرائهما خلال الأيام المقبلة.

وقال داونينج ستريت إنه سيطلب منهم تحسين العلاقات مع الحكومة الروسية وتشجيع وقف التصعيد.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسافر والاس للقاء الحلفاء في المجر وسلوفينيا وكرواتيا نيابة عن جونسون هذا الأسبوع.

يشار إلى أن بريطانيا لديها بالفعل أكثر من 100 جندي في أوكرانيا يقدمون تدريبات في إطار العملية "أوربيتال".