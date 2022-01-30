سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا "مجهولا" تجاه بحر الشرق

سول- (د ب أ):

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا تجاه بحر الشرق اليوم الأحد، في سابع استعراض للقوة يجريه النظام في بيونج يانج هذا العام .

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أعلنت عن الإطلاق عبر رسالة نصية أرسلت إلى الصحفيين ، دون أي توضيح.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت يوم الخميس الماضي ما تزعم أنها صواريخ موجهة تكتيكية أرض - أرض، وذلك بعد يومين فقط من اختبار ما يبدو أنه صاروخ كروز بعيد المدى.