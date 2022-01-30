سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا "مجهولا" تجاه بحر الشرق
سول- (د ب أ):
قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا تجاه بحر الشرق اليوم الأحد، في سابع استعراض للقوة يجريه النظام في بيونج يانج هذا العام .
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أعلنت عن الإطلاق عبر رسالة نصية أرسلت إلى الصحفيين ، دون أي توضيح.
وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت يوم الخميس الماضي ما تزعم أنها صواريخ موجهة تكتيكية أرض - أرض، وذلك بعد يومين فقط من اختبار ما يبدو أنه صاروخ كروز بعيد المدى.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان