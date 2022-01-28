مسئول عراقي: تكرار قصف مطار بغداد يعد عملًا إرهابيًا يمس السيادة

بغداد - أ ش أ

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الجمعة، أن تكرار قصف مطار بغداد يعد عملًا إرهابيًا يمس السيادة.

وقال الزاملي - حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "استهداف مطار بغداد الدولي هو عمل إرهابي، عدواني لا يقبل الشك يمس السيادة العراقية بالصميم، داعيًا الحكومة إلى حماية مثل هذه المنشآت كون تكرار استهدافها سيعكس للعالم صورة سلبية عن الواقع الأمني للبلد".

وأضاف الزملي أن "المطارات المدنية تعد من الأماكن السيادية الرسمية في كل بلدان العالم وذلك باعتبارها ممرًا دبلوماسيًا دوليًا، يجب أن يكون مؤمنًا في كل الظروف والأوقات"، مؤكدًا أن "الاعتداء على المطار هو عمل إرهابي لا يمكن السكوت أو التغاضي عنه وعلى الحكومة ممارسة مهامها لمنع هكذا انتهاكات لسيادة الدولة".

وأشار إلى أن "للمطارات أهمية بالغة باعتبارها البوابة الأولى والأساسية التي ترتكز عليها العلاقات العراقية - الدولية، وتعرضها للانتهاك من قبل الإرهاب سيؤثر سلبًا على هذه العلاقات ويعطي صورة مشوهة للواقع العراقي"، مؤكدًا أن "هناك جهات خارجية تسعى لتحقيق مثل هذه الغايات بشتى الوسائل القذرة".

وكانت الخطوط الجوية العراقية أعلنت ،في وقت سابق اليوم، عن تضرر إحدى الطائرات الخارجة عن الخدمة جرّاء استهداف مطار بغداد بعدة صواريخ، فيما أكدت سلطة الطيران المدني العراقية، استمرار حركة المسافرين في مطارات البلاد كافة خصوصا في مطار بغداد الدولي.