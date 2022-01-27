الشرطة البريطانية لم تتحدث مع جونسون بخصوص تحقيق الحفلات

04:41 م الخميس 27 يناير 2022
الشرطة البريطانية لم تتحدث مع جونسون بخصوص تحقيق الحفلات

بوريس جونسون

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لندن- (أ ف ب):

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس 27 يناير 2022 إن الشرطة لم تتحدث مع جونسون بخصوص تحقيقها في مزاعم تنظيم حفلات في مقر إقامته بداونينج ستريت خلال إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك ردا على سؤال وجه إليه بشأن الأمر. وأضاف المتحدث أن مكتب جونسون لم يتلق بعد تقرير المسؤولة الكبيرة بالحكومة سو جراي حول الانتهاكات المحتملة للإغلاقات.

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AFP
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