لافروف: روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصرفات الغرب

05:59 م الأربعاء 26 يناير 2022
لافروف: روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصرفات الغرب

سيرجي لافروف

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روسيا - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تصرفات الغرب، محذرا من أن نظام العلاقات الدولية يمر حاليا بتغيرات سلبية خطيرة.

وقال لافروف في كلمة ألقاها أمام مجلس الدوما الروسي، اليوم الأربعاء: "هناك تغيرات جذرية على الصعيد الدولي، وهي ليست إيجابية تماما على أقل تقدير، والنظام العالمي يمر بأكمله باضطرابات".

وأضاف أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحاول مواجهة التحولات التاريخية الموضوعية وكسب تفوق أحادي الجانب دون مراعاة مصالح الآخرين، ودون أخذ المصالح المشروعة للدول الأخرى بعين الاعتبار إطلاقا، مشددا على أن العالم نضج ولم يعد أحادي القطب، على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بالعقوبات المالية والاقتصادية المحتملة بسب التوتر حول أوكرانيا، أوضح لافروف أن بلاده تخفض بشكل حاد احتياطها من النقد الأجنبي بالدولار، مؤكدا استعداد روسيا لكل السيناريوهات.

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