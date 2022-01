رد سريع.. الإمارات تدمر منصة صواريخ باليستية للحوثيين- فيديو

وكالات:

نشرت وزارة الدفاع الإماراتية لحظة قيام طائرة "F_16" بتدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية بمديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي فجر اليوم، حسبما نقل موقع وزارة الدفاع الإماراتية "تويتر.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن نجاح طائرة F16 الساعة 0410 بتوقيت اليمن من "تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية بمديرية الحزم بالجوف فور اطلاقها صاروخين باليستيين على أبوظبي والذين تم اعتراضهما بنجاح من قبل دفاعاتنا الجوية"، مرفق فيديو استهداف منصة الصواريخ الباليستية.

MOD Joint Operations Command announces that at 04:10 hrs Yemen time an F-16 destroyed a ballistic missile launcher in Al Jawf, immediately after it launched two ballistic missiles at Abu Dhabi. They were successfully intercepted by our air defence systems. Video attached. pic.twitter.com/laFEq3qqLm