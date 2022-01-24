رد سريع.. الإمارات تدمر منصة صواريخ باليستية للحوثيين- فيديو

01:53 م الإثنين 24 يناير 2022
رد سريع.. الإمارات تدمر منصة صواريخ باليستية للحوثيين- فيديو

الإمارات

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وكالات:

نشرت وزارة الدفاع الإماراتية لحظة قيام طائرة "F_16" بتدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية بمديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي فجر اليوم، حسبما نقل موقع وزارة الدفاع الإماراتية "تويتر.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن نجاح طائرة F16 الساعة 0410 بتوقيت اليمن من "تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية بمديرية الحزم بالجوف فور اطلاقها صاروخين باليستيين على أبوظبي والذين تم اعتراضهما بنجاح من قبل دفاعاتنا الجوية"، مرفق فيديو استهداف منصة الصواريخ الباليستية.

الإمارات صواريخ باليستية الحوثيين وزارة الدفاع الإماراتية

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