ما هي ظاهرة "طالع النعائم" التي تشهدها سماء الإمارات والسعودية؟

ما هي ظاهرة طالع النعائم التي تشهدها سماء الإمارات

وكالات:

تشهد الإمارات والسعودية منذ أمس السبت، ظاهرة في سمائها تدعى ‏‏"طالع النعائم"، رابع منزلة من منازل الشتاء، وتستمر لمدة 13 يومًا.

و"النعائم" هي المنزلة الأولى من منازل الشبط التي توصف بأنها "أشد أيام الشتاء برودة". يقول العرب في وصفها أيضا "إذا طلعت النعائم كبرت العمائم وأيقظ البرد النائم وطال الليل للقائم".

وتبدأ الظاهرة عادة في 15 يناير من كل عام، وتتكون من 8 نجوم، بحسب رئيس جمعية الإمارات الفلك، إبراهيم الجروان.

وأوضح الجروان لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه "في هذه الأثناء لا يغرس فيها إلا القليل من النباتات المحبة للجو البارد، مثل بعض الحبوب، وعقب نهاية البرد يبدأ طلع ذكور النخل "الفحول" في الظهور، وكذلك عملية التشويك، التي يتم فيها إزالة الشوك الحاد من أشجار النخيل لتسهيل العمليات التالية المتلاحقة، من تنبيت وصولا إلى خلاف الرطب والصرام، ويتم خلالها تجهيز الأرض للزراعة.

من ناحيته، بيّن الباحث الفلكي السعودي، سلمان آل رمضان، في تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية أن "طالع النعائم" يتشكل من 8 نجوم، 4 منها في المجرة، ويشهد طلوع ذكور النخيل وطائر الهدهد.

وأضاف: "المربعانية أول البرد والبطين شدته والعقارب نهايته.. وبرد الشبط قارس وشديد وجاف خاصة في ساعات الصباح المبكرة، ويظهر الضباب وتهب الرياح فجأة وتتراكم السحب".

وتوقع خبير الطقس السعودي عبدالعزيز الحصيني أن تشهد المملكة في هذه الأيام أمطارا عزيرة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "الجمعة كان آخر أيام المربعانية (الفترة التي يشتد فيها البرد وتستمر 40 يومًا)، والسبت بداية الشبط ويسمى في الخليج ببرد البطين ونجومها (النعائم – البلدة) ومدة كل نجم 13 يوما أول نجم منها هو النعائم يزداد فيها البرد والصقيع متى كانت الرياح أصلها سيبري أو قطبي ولا يزرع فيه المزارعون شيئا لشدة برودتها، ويحرصون على اهتمامهم بالأشجار القائمة من سماد".

وقال الفلكي الكويتي عادل السعدون، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن موسم الشبط يتأثر بالرياح الباردة القادمة من سيبيريا والقطب الشمالي عبر أوروبا وأحيانا يحدث الصقيع كما يتجمد الماء في الأوعية من شدة البرد.