تونس: إطلاق منصة إلكترونية للاستشارة الوطنية تستمر لـ 3 أشهر

تونس - (بي بي سي)

تنطلق ابتداء من اليوم البوابة الالكترونية المتعلقة بالاستشارة الوطنية، بحسب ما قاله وزير تكنولوجيا الاتصال.تشمل البوابة ستة محاور أساسية وهي; الشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والصحة وجودة الحياة، والتنمية المستديمة، والشأن الاجتماعي، والشأن التعليمي والثقافي.وللمشاركة يجب التسجيل عبر هاتف جوال، ومن ثم إدخال رقم بطاقة التعريف.

سيحصل المشترك على رقم سري يمكنه من دخول البوابة الإلكترونية.وتأتي هذه في إطار مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد بتنظيم استفتاء حول الإصلاحات الدستورية و القانونية بوجه عامّ وخصوصا القانون الانتخابي بعد استكمال الاستشارة الإلكترونية الوطنية خلال الفترة الممتدة بين 1 يناير و20 مارس 2022.

وتهدف الحكومة من وراء هذه الحملة في تونس إلى إتاحة الفرصة للمواطنين التعبير عن آرائهم بشأن الإصلاحات التي اقترحها الرئيس قيس سعيد، قبل الاستفتاء الدستوري.

يطلق على المنصة اسم "رأيك، قرارنا" .

ومن المقرر إجراء الاستفتاء الدستوري في الخامس من يوليو بعد عام من تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء وتولي السلطة التنفيذية في البلاد.

هذا ويدعم العديد من التونسيين هذه الخطوة، لكن آخرين، بما في ذلك حزب النهضة، يواصلون إدانة خطوة الرئيس.