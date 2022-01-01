باستخدام خريطة من الذاكرة.. رجل صيني يعثر على أمه بعد 30 عامًا

رجل صيني يعثر على أمه بعد 30 عامًا

بكين - (بي بي سي)

وجد رجل صيني يبلغ من العمر 37 عامًا، والدته، التي اختُطف منها في سنة الرابعة، بعد أن رسم، من الذاكرة، خريطة للقرية التي ولد فيها.

اختطفت عصابة الاتجار بالبشر الطفل "لي جينغوي" عندما كان طفلاً في الرابعة، وباعوه لأسرة تعيش على بعد 1800 كيلومترًا من منزله.

قبل أسابيع، نشر لي خريطة مرسومة باليد لقرية طفولته على وسائل التواصل الاجتماعي، وسأل عما إذا كان أي شخص يستطيع التعرف على القرية في الخريطة.

الشرطة في مقاطعة يونان جنوب غرب الصين قامت بمطابقة الخريطة مع قرية محلية، ووجدت في السجلات أن هناك عائلة في القرية قد فقدت ابنها منذ سنوات.

وأثبت اختبار الحمض النووي لاحقًا القرابة بين لي وعائلتة، مما أدى إلى لم شمله مع والدته.