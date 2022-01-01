الحكومة الفلسطينية تعلن عن تعديل وزاري محدود يشمل وزارة الداخلية

رام الله- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الفلسطينية، السبت، عن تعديل وزاري محدود يشمل وزارة الداخلية.

وصرح الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم ، في بيان صحفي، بأن التعديل يشمل تعيين اللواء زياد هب الريح وزيرا للداخلية، وحاتم البكري وزيرا للأوقاف والشئون الدينية.

وأوضح ملحم أن الوزيرين الجديدين سيؤديان مساء اليوم اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف أن الخطوة تأتي "في إطار تعديل وزاري محدود على حكومة محمد اشتية الذي كان نسب الوزيرين للرئيس لملء شاغري الداخلية والأوقاف".

واللواء زياد هب الريح قيادي في حركة فتح التي يتزعمها عباس، ويشغل منذ سنوات منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الضفة الغربية.

وكان اشتية احتفظ منذ تشكيل الحكومة في أبريل 2019 بوزارتي الداخلية والأوقاف.

وتشكلت حكومة اشتية من عدد من فصائل منظمة التحرير ومقاطعة حركة "حماس" التي تسيطر على غزة وفصائل أخرى معارضة بارزة.