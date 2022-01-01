التحالف: مقتل 160 حوثيا في اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، السبت، أن عمليات الاستهداف الجوية التي نفذها التحالف أسفرت عن مقتل 160 عنصرًا حوثيا خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وكشف التحالف، في بيان صحفي، عن "تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضح أن "استهدافات مأرب دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرًا إرهابيًا".

وشنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق اليوم ، غارات مكثفة على مواقع وتمركزات لميليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية لمأرب، لاسيما جبهة شرق البلق، فيما دكت قوات الجيش الوطني والمقاومة آليات ومواقع لميليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية والغربية لمأرب.