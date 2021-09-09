رفعت الأسد: محكمة الاستئناف في باريس تثبت الحكم بسجنه 4 سنوات

باريس- (بي بي سي):

ثبتت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الخميس حكما بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بالاحتيال تقدر قيمتها 90 مليون يورو.

وأدين نائب الرئيس السابق البالغ 84 عاما، الذي يقيم في المنفى منذ 1984، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية بتهمة "غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي. وعلى غرار ما قضت المحكمة الابتدائية سيصادر القضاء كل الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية.