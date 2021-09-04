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الرئيس الإيراني: لقاحنا أفضل من اللقاحات الأجنبية

04:43 م السبت 04 سبتمبر 2021
الرئيس الإيراني: لقاحنا أفضل من اللقاحات الأجنبية

إبراهيم رئيسي

وكالات:

دافع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن لقاح "كوف إيران بركت" محلي الصنع، زاعمًا أنه أفضل من اللقاحات المستوردة وآثاره الجانبية أقل رغم ما وصفه بـ"الدعاية الخبيثة"، وفق ما ذكر موقع "إيران إنترناشونال" على تويتر، السبت.

ولم تُنشر أي معلومات علمية حول نتائج اختبار لقاح "كوف إيران بركت" حتى الآن، فيما تتزايد أعداد الإصابات والوفيات في البلاد إيران تحذيرات عديدة من الموجة السادسة من الوباء.

أنه في يناير، حظر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي استيراد اللقاحات المصنعة في الولايات المتحدة وبريطانيا، مدعيًا أنها لا يعتمد عليها. وأطلقت إيران تجارب لقاحها على البشر في ديسمبر.

بيد أن المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أعلن في أغسطس الفائت، أنه "لا يوجد مانع من استيراد لقاحات كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، من قبيل أسترازينيكا وفايزر وموديرنا، وغيرها، شريطة ألا تكون مصنعة في الولايات المتحدة أو بريطانيا".

وأصدر أكثر من 570 ناشطاً مدنياً وسياسياً ونقابياً بياناً في أغسطس أيضاً أكدوا فيه أن أهم سبب لزيادة إصابات ووفيات كورونا في إيران هو الادعاءات الكاذبة حول الطاقة الإنتاجية للقاح.

وأضافوا أن خضوع وزير الصحة و200 نائب لأمر خامنئي بحظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية في يناير فاقم الأزمة.

إبراهيم رئيسي لقاح كوف إيران إيران لقاح كورونا

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