رئيس وزراء الهند يزور الولايات المتحدة ويلتقي بايدن هذا الشهر

نيودلهي - أ ش أ:

يُتوقع أن يزور رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الولايات المتحدة نهاية سبتمبر الجاري، وأن يعقد اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، حسبماأفادت تقارير إعلامية هندية، السبت.

وستكون هذه أول زيارة رسمية لمودي إلى الولايات المتحدة كما أنه سيلتقي بايدن وجهًا لوجه للمرة الأولى منذ أن تولى الأخير الرئاسة في يناير من هذا العام، بحسب ما أفادت به صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

كما سيزور مودي نيويورك لحضور الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن موعد رسمي لزيارة رئيس الوزراء الهندي، فمن المقرر أن يكون اليوم الأول من النقاش العام رفيع المستوى في الجمعية العامة هو يوم 21 سبتمبر.

وأشارت التقارير إلى أن الاستعدادات جارية بالفعل للزيارة. وكانت آخر زيارة لمودي للولايات المتحدة في عام 2019 خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

وتأتي هذه الزيارة على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان واستيلاء طالبان على السلطة في البلاد، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد أن استولت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس، دعمت الولايات المتحدة الهند من خلال إجلاء مواطنيها. كما قدمت واشنطن أيضًا المساعدة لنيودلهي في أزمة كوفيد-19 عن طريق إرسال الإمدادات الطبية.

والهند عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقد انهت للتو فترة رئاستها للمجلس والتي استمرت شهرًا. وخلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، من المتوقع أن تكون أفغانستان أحد موضوعات النقاش الرئيسية.