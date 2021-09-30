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الاتحاد الأوروبي يحذر من رفع قيود كورونا قبل رفع معدلات التطعيم

08:01 م الخميس 30 سبتمبر 2021
الاتحاد الأوروبي يحذر من رفع قيود كورونا قبل رفع معدلات التطعيم

الاتحاد الأوروبي

كوبنهاجن - (د ب أ):

توقع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها زيادة عدد الإصابات بكوفيد- 19 في الاتحاد الأوروبي الخريف الحالي، حيث حققت بعض الدول الأعضاء تقدما محدودا في حملات التطعيم.

وذكرت الوكالة اليوم الخميس أن 1ر61 % فقط من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين حصلوا على التطعيمات الكاملة.

وقالت إن الدول التي لديها معدلات تطعيم تساوي المتوسط الحالي للاتحاد الأوروبي أو تقل عنه وتعتزم تخفيف لوائح فيروس كورونا، من المرجح أن تشهد زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة والنقل إلى المستشفيات والوفيات بحلول نهاية نوفمبر.

وقالت أندريا أمون، مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "تشير التوقعات إلى أن اقتران التغطية العالية لحملات التطعيم وتقليل مخالطة المصابين أمر بالغ الأهمية لتقليل مخاطر عبء كوفيد- 19 الكبير على أنظمة الرعاية الصحية هذا الخريف".

وأضافت أنه يجب على الدول أن تسعى جاهدة لزيادة معدلات التطعيم بين جميع الفئات العمرية المؤهلة، لمنع انتشار سلالة دلتا الأكثر قابلية للانتقال في الموسم المقبل.

ولا تزال هناك حاجة إلى فرض قيود حتى نهاية نوفمبر، وفقا للوكالة، التي أشارت إلى أن مالطا والبرتغال وأيسلندا فقط هي التي قامت بتطعيم أكثر من 75 % من إجمالي سكانها.

الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا كوفيد- 19

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